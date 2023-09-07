Прокуратура начала проверку по факту смерти 7-летней екатеринбурженки в Сочи

В Краснодарском крае устанавливают обстоятельства смерти 7-летней Маши из Екатеринбурга, которая приехала на море отдыхать, но внезапно заболела и умерла.

Следственный отдел по Центральному району города Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку. Прокуратура взяла на контроль ее проведение.

«По предварительной информации установлено, что в конце августа текущего года девочка совместно с родителями прибыла из г. Екатеринбурга на территорию Лазаревского района г.-к. Сочи для летнего отдыха, во время которого состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции, в связи с чем в тяжелом состоянии она госпитализирована», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, две недели назад девочке стало плохо после купания в море. Сначала Машу хотели эвакуировать в больницу Москвы или Екатеринбурга, но вскоре от этого отказались – девочке стало еще хуже. Тогда в Сочи прибыли специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, они оценили состояние Маши как крайне тяжелое. Вечером 6 сентября ребенка не стало.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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