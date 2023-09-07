Умерла 7-летняя девочка, впавшая в кому после купания в Черном море

Семилетняя Маша из Екатеринбурга, которая тяжело заболела и впала в кому во время отдыха на Черном море, умерла.

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. В 10:00 пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать», – рассказала e1.ru ее мама, Елена.

Напомним, две недели назад девочке стало плохо после купания в море. Сначала Машу хотели эвакуировать в больницу Москвы или Екатеринбурга, но вскоре от этого отказались – девочке стало еще хуже. Тогда в Сочи прибыли специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, они оценили состояние Маши как крайне тяжелое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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