7-летняя девочка из Екатеринбурга впала в кому после купания в Черном море. Перевозить ее нельзя

Врачи Территориального центра медицины катастроф Свердловской области по видеосвязи проконсультировали коллег из Краснодарского края по поводу помощи 7-летней Маше из Екатеринбурга, которая тяжело заболела во время отдыха на Черном море. Сейчас девочка в коме. Возможно, причина заболевания – ротавирус.

Накануне свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию Маши из Лазаревского в Москву – ближайший город, где есть необходимые специалисты. Но сделать это не получилось, девочке стало еще хуже.

Ее осмотрели специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, которые прибыли в Сочи на санитарном борте. «Состояние девочки оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная. Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков. Врачи Территориального центра медицины катастроф проконсультировали краснодарских коллег по видеосвязи и согласовали интенсивную терапию для девочки», – сообщает близкий к свердловскому правительству телеграм-канал «Не для протокола».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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