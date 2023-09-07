Ради спортсменов в центре Екатеринбурга перекроют улицы и запретят продажу спиртного

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о подготовке к «Кроссу наций» 16 сентября.

Из-за забега в этот день будет закрыто движение всех видов транспорта с 06:00 до 15:00 по улице Мира на участке от Малышева до Первомайской и по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Также здесь будет запрещена парковка.

Кроме того, с утра 16 сентября до 15:30 не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных на улице Малышева (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Гагарина (от Малышева до Первомайской); на улице Первомайской (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Восточной (от Малышева до Первомайской); на проспекте Ленина (от Бажова до Гагарина).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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