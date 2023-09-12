В Екатеринбурге ради спортсменов перекроют еще один квартал

Во Всероссийский день бега,16 сентября, в Екатеринбурге состоится «Бокс забег».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим с 07:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) и по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Ленина). Парковку там на это время запретят.

Объезд для автомобилей будет организован по проспекту Ленина – улице Карла Либкнехта, а со стороны железнодорожного вокзала – по Челюскинцев – Маршала Жукова.

В указанные часы изменятся схемы движения автобусов:

– № 57а в оба направления будет следовать по 8 Марта – Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – пер. Невьянский, далее по маршруту;

– № 043 поедет по Челюскинцев – Московской – Ленина (обратно: Ленина – Жукова – Челюскинцев) – Репина – Металлургов – Ново-Московский тракт – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка;

– № 45 проследует по схеме: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно: Ленина – Жукова – Челюскинцев) – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Серафимы Дерябиной – Объездная дорога – Светлореченская – Соболева.

Напомним, из-за «Кросса наций» 16 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта с 06:00 до 15:00 по улице Мира на участке от Малышева до Первомайской и по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Также здесь будет запрещена парковка.

Кроме того, с утра 16 сентября до 15:30 не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных на улице Малышева (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Гагарина (от Малышева до Первомайской); на улице Первомайской (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Восточной (от Малышева до Первомайской); на проспекте Ленина (от Бажова до Гагарина).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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