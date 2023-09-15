Завтра в Екатеринбурге перекроют движение транспорта сразу на нескольких центральных улицах

Завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге пройдут «Кросс наций» и «Бокс забег» – будут перекрыты несколько центральных улиц.

На время «Кросса наций», с 06:00 до 15:00, будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по улице Мира (от улицы Малышева до улицы Первомайской),

– по проспекту Ленина (от улицы Восточной до улицы Мира).

Также на указанных участках запретят парковку. Изменится схема движения общественного транспорта.

На время «Бокс забега», с 07:00 до 20:00, будет закрыто движение:

– по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта),

– по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Ленина).

Парковку на это время запретят. Изменится схема движения общественного транспорта.

Кроме того, с утра 16 сентября до 15:30 не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных на улице Малышева (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Гагарина (от Малышева до Первомайской); на улице Первомайской (от Бажова до Софьи Ковалевской); на улице Восточной (от Малышева до Первомайской); на проспекте Ленина (от Бажова до Гагарина).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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