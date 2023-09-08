Синоптики прогнозируют теплую осень на Урале

Бабье лето в Свердловской области продлится еще неделю.

В ближайшие выходные температура воздуха ночью будет опускаться до +5…+10 °C, днем потеплеет до +13° в южной части региона и до +18° на севере области. Впрочем, 10 сентября на всей территории Среднего Урала пройдут дожди и немного похолодает. В начале следующей недели синоптики обещают преимущественно сухую погоду при комфортной температуре, днем будет +16…+21 °C. При этом в Екатеринбурге уже начнется отопительный сезон.

В целом по прогнозу Гидрометцентра России сентябрь ожидается в среднем теплее обычного на 1 градус, количество осадков прогнозируется близким к норме. Метеорологи также предполагают, что поздняя осень (октябрь и ноябрь) со значительной долей вероятности будет нехолодной. Значения температуры будут близкими к норме или немного выше обычного.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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