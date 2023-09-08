Стали больше летать за границу: пассажиропоток уральских аэропортов вырос за год на 56%

С начала года из уральских аэропортов в другие страны вылетели 1,15 миллиона пассажиров, что на 420 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022-го.

«Самая большая нагрузка приходится на аэропорт Екатеринбурга, здесь таможенный контроль ручной клади и багажа прошли 820 тысяч пассажиров, на втором месте Челябинский и Тюменский аэропорты (130 тысяч и 120 тысяч человек соответственно). Замыкает тройку аэропорт Сургута, здесь таможенный контроль прошел багаж 73 тысяч человек», – рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

70% вылетов за рубеж пришлось на туристические маршруты, и прежде всего – на Турцию (ее выбрали 80% всех пассажиров). Следующими по популярности оказались Египет, ОАЭ и Китай. На страны Средней Азии приходится лишь 20% оставшегося пассажиропотока. Так, с начала года в Таджикистане, Узбекистане и Азербайджане побывали 335 тысяч человек, что практически сопоставимо с 2022 годом.

Напомним, в прошлом году из-за введенных авиасанкций по всей стране резко снизился пассажиропоток, и прежде всего – за границу. Весной почти все туристические направления были недоступны с вылетом из Екатеринбурга. Постепенно ситуация стабилизировалась. Хотя к допандемийным показателям авиа- и труотрасли пока не вернулись.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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