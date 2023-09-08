На Урале дорожают огурцы и маргарин

В Свердловской области на этой неделе выросли цены на некоторые виды овощей, тогда как другие продолжают дешеветь.

По сообщению Свердловскстата, свежие огурцы за неделю стали дороже еще на 10% и стоят больше 98 рублей за килограмм.

Остальные овощи дешевеют. Картофель опустился в цене ниже 33 рублей, капуста – до 38,3 рубля, морковь – до 54, помидоры – до 98,5 руб. за кг.

Из других продуктов за неделю заметнее всего, на 2,5%, подорожал маргарин. Теперь он стоит 256,6 рубля за килограмм.

На 1-2 рубля за неделю стали дороже мороженые куры, колбаса, подсолнечное масло.

На столько же дешевле стали творог и сметана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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