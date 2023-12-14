За 4 месяца огурцы стали дороже почти в два раза

В Свердловской области уже несколько месяцев растет цена на свежие огурцы.

По данным Свердловскстата, за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 13% и составила 158,72 рубля за кило.

Минимальная цена на огурцы в этом году была зафиксирована в конце июля – 81,23 руб/кг. В начале сентября она превысила 98 рублей за килограмм, в октябре перевалила за 100 рублей.

Впрочем, в зимние месяцы такое происходит регулярно. Как уже писал «Новый День», 26 декабря 2022 года 1 килограмм огурцов в магазине стоил 164 рубля, а к 6 февраля 2023 ценник поднялся до 261 рубля за кг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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