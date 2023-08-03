На Урале дорожают огурцы, помидоры и морковь

В Свердловской области растут цены на свежие овощи. По некоторым позициям рост за одну неделю превысил 2%.

Как сообщает Свердловскстат, сильнее всего за последние 7 дней подорожали огурцы – на 10,6%. Сейчас один килограмм в среднем стоит около 90 рублей. Помидоры за неделю поднялись в цене со 129 до 132 рублей, морковь – с 74 до 76 рублей, яблоки – со 137 до 138,5. Немного «подросли» бананы – со 108,6 до 110 рублей за 1 кг.

А вот рост цен на свежий картофель остановился. За одно кило корнеплодов просят в среднем 55 рублей. Сахар-песок за неделю поднялся в цене до 74,37 руб/кг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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