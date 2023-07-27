На Урале яблоки стали стоить дороже бананов и помидоров

Яблоки на Среднем Урале дорожают уже несколько недель и уже обогнали по стоимости бананы.

Как сообщает Свердловскстат, на этой неделе кило яблок в регионе можно купить в среднем за 137 рублей, а кило бананов – за 108,60. И те, и другие фрукты за неделю стали дороже на несколько процентов.

Почти на 4% выросли в цене помидоры – до 129,88 рубля и морковь – до 74,19. Продолжает дорожать и картофель: за один килограмм уже просят около 55 рублей.

Единственные овощи, цена на которые сейчас снижается – лук (58 руб/кг) и свежие огурцы (81,23 руб/кг).

В период активного консервирования немного подрожал сахар-песок – до 73,28 руб/кг. Соль пока стоит всего 15 рублей за килограмм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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