С начала года свежие огурцы подорожали почти на 60%

В Свердловской области продолжается рост цен на овощи. Особенно заметно, как подорожали свежие огурцы. Всего за неделю цена за килограмм огурцов подскочила на 15%.

Согласно данным Свердловскстата, 26 декабря 1 килограмм огурцов в магазине стоил 164 рубля, к 6 февраля ценник поднялся до 261 рубля за кг. То есть, за шесть недель огурцы подорожали на 59,2%.

Такими же темпами дорожает репчатый лук – за минувшую неделю стоимость килограмма выросла на 14,8%. В конце декабря килограмм лука стоил 32 рубля, к 6 февраля – уже почти 52 рубля, что на 61% больше.

Кроме того, на прилавках магазинах за неделю подорожали белокочанная капуста (4,3%), морковь (3,5%), свежие помидоры (3,8%) и свекла (2,2%). Почти все эти овощи входят в так называемый борщевой набор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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