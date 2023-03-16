За неделю морковь подорожала на 7%

В Свердловской области продолжают дорожать овощи. По данным Свердловскстата, за неделю с 6 по 13 марта морковь стала дороже на 7%, килограмм стоит в среднем почти 43,5 рубля. Также выросли в цене лук и помидоры, они подорожали более чем на 3%. Среди других категорий товаров лидером стала гречка – плюс 3,49% за семь дней.

Добавим, в начале этого года статистика фиксировала резкий рост цен на огурцы, с февраля они подорожали почти на 60%. Теперь же этот овощ в лидерах по снижению цены – за последнюю неделю килограмм стал дешевле почти на 10%. Теперь огурцы можно купить за 180,4 рубля. В первых числах февраля они стоили по 261 рублю.

Екатеринбург, Марина Иванова

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