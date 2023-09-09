В избирком не поступало жалоб о принуждении бюджетников к голосованию

В избирательной комиссии Свердловской области прокомментировали сообщения о принуждении бюджетников к голосованию на выборах в Екатеринбурге.

Речь идет о рассылке в бюджетные учреждения инструкций об отчетности за несколько дней до начала голосования. В частности, сотрудникам предлагается делать селфи с номером УИК или скрин экрана при электронном голосовании.

Председатель ИКСО Елена Клименко сообщила, что избирком запрашивал пояснения руководителей организаций, откуда поступали такие жалобы. «Излишнее рвение в части информирования об электронном голосовании люди могут принять как принуждение. Поэтому еще раз обращаю внимание, выборы – это добровольное дело каждого. На мой взгляд, принуждение к голосованию приведет только к озлоблению избирателей», – прокомментировала глава комиссии.

При этом официально ни одного нарушения на выборах пока не зафиксировано. «Ни в период подготовки к выборам, ни в начале первого дня голосования к нам не поступало жалоб от избирателей на принуждение к голосованию. Если поступят, мы будем рассматривать ситуацию досконально. Но на данный момент таких обращений нет», – сообщил «Новому Дню» председатель Ленинской РТИК Вадим Антошин.

Сегодня утром появилась информация о том, что директор одной из школ в Екатеринбурге требовала от членов УИК (где состоят в основном, учителя) голосовать электронным способом. В Центре общественного наблюдения ситуацию разрешили так: директор школы на камеру представила объяснения, что только «напомнила» коллегам о способах голосования, но никакого принуждения не оказывала. Слова директора подтвердила одна из членов УИК – тоже на камеру.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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