Что будет за зеленку или поджог: в ФСБ напомнили об ответственности за создание помех выборам

В преддверии региональных выборов антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила, что за любое вмешательство в ход голосования, включая порчу бюллетеней, лжеминирование, поджог или принуждение к чему-либо избирателей предусмотрена серьезная ответственность.

Так, использование петард, «коктейлей Молотова» и подобных средств, поджог или взрыв с целью запугивания граждан или дестабилизации органов власти попадают под статью 205 УК РФ «Террористический акт», наказание по которой – от 15 до 20 лет лишения свободы (при отягчающих обстоятельствах – до пожизненного).

Уничтожение или порча избирательных бюллетеней (в том числе с помощью зеленки и ей подобных красящих веществ) – это ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование избирательным правам». Наказание – штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы до 2 лет, лишение свободы до 5 лет.

Нарушение тайны голосования или вмешательство в работу избиркома повлечет за собой штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до 1 года.

Принуждение или подкуп избирателей – штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы до 2 лет, лишение свободы до 5 лет.

Воспрепятствование избирательному праву, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения – штраф 200-500 тысяч рублей, лишение свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности до 5 лет (или без него).

Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте – ст. 207 УК – штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до 3 лет.

Напомним, в марте 2024 года во время выборов президента России в Екатеринбурге в гимназии № 13 на избирательном участке полицейские задержали преподавателя УрФУ, которая принесла с собой зеленку. Однако повредить бюллетени ей не удалось. По решению суда она была арестована на 15 суток по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Выяснилось, что на женщину повлияли телефонные мошенники.

Жалобы на принуждение со стороны должностных лиц голосовать определенным образом звучали в Екатеринбурге еще в 2023 году на выборах в гордуму, но они не подтвердились. Председатель ИКСО Елена Клименко тогда заявила: «Излишнее рвение в части информирования об электронном голосовании люди могут принять как принуждение. Поэтому еще раз обращаю внимание, выборы – это добровольное дело каждого. На мой взгляд, принуждение к голосованию приведет только к озлоблению избирателей».

Екатеринбург, Елена Владимирова

