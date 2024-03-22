Свердловский омбудсмен рассказала, как мошенники заставили доцента УрФУ прийти на выборы с зеленкой

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пообщалась с екатеринбуржцами, арестованными за провокации на выборах. Доцент УрФУ Эмилия Носова и бывший работник оборонного предприятия Алексей Краснопевцев 16 марта пытались залить зеленкой бюллетени на избирательных участках. Как выяснилось, оба стали жертвами телефонных мошенников.

Эмилия Носова рассказала омбудсмену свою историю. Три недели она общалась с лжесотрудниками ФСБ по телефону и выполняла их указания.

Якобы для разоблачения бандитов преподаватель отправила на указанные счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. Финансовые потери женщины составили 13 миллионов рублей.

«В день выборов этот же «куратор» от ФСБ попросил разоблачить избирательный участок, где творится беспредел. Ей нужно было облить зеленкой избирательные бюллетени, произнести пароль, на который сразу же прибудет патруль. Как сказала Эмилия Владимировна, она поняла, что находится в руках мошенников только тогда, когда после пароля никто не пришел», – написал в ВК Татьяна Мерзлякова.

Алексея Краснопевцева обманули тем же способом, но он не успел перевести мошенникам деньги.

Татьяна Мерзлякова сообщила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела против мошенников, обманувших Эмилию Носову. Также аппарат уполномоченного по правам человека окажет юридическую помощь преподавателю УрФУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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