В Екатеринбурге на избирательном участке задержана женщина с краской

В Екатеринбурге сегодня зафиксирован уже второй случай, когда избиратель намеревался залить помещение участка или бюллетени зеленой краской, либо зеленкой. Женщину задержали, заметив странное поведение.

«В гимназии №13 Екатеринбурга предотвращена провокация: женщина попыталась пронести в помещение УИК 1550 зеленую краску. В коридоре странное поведение женщины вызвало подозрение у других посетителей участка. Неравнодушные избиратели обратили на это внимание членов УИК и полицейского. Женщина была задержана. На избирательном участке процесс голосования продолжался штатно, непрерывно. Ни бюллетени, ни другая избирательная документация не пострадали», – сообщили в Центре общественного наблюдения.

Как писал «Новый День», ранее с зеленой краской задержали мужчину на УИК №1393. Он успел пронести краску в кабинку для голосования, откуда долго не выходил. Это вызвало подозрения у членов комиссии, и они позвали полицейского. Когда мужчину вывели из кабинки, из пакета у него лилась зеленая краска. Избирателя задержали.

Позднее телеграм-канал SHOT сообщил, что мужчина хотел залить зеленкой бюллетени из-за мошенников. Ему якобы звонили представители Центробанка и следователи, которые пугали оформленным на него большим кредитом. Чтобы его погасить, мужчине предложили совершить провокацию.

ЦОН предупреждает, что совершение противоправных действий на избирательных участках является преступлением, за которое может быть наказание – лишение свободы сроком до пяти лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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