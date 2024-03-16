В Екатеринбурге мужчина пытался залить бюллетени краской

В Екатеринбурге мужчина пытался залить в КОИБ зеленую краску. Его задержали. Мужчине может грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Инцидент произошел на избирательном участке №1393 в Кировском районе. Мужчина зашел в кабинку и долго не выходил, что вызвало подозрения у членов комиссии. Оказалось, что мужчина доставал зеленую краску. Когда его вывели из кабинки, краска лилась из пакета на пол. Полицейский, дежуривший на УИКе, тут же увел задержанного.

«Совершение противоправных действий на избирательных участках, а равно воспрепятствование любыми способами и средствами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов, связанной с исполнением ими своих обязанностей является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 141 УК РФ и может грозить лишением свободы на срок до пяти лет», – сообщили в Центре общественного наблюдения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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