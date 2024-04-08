«Грозили уголовной ответственностью за спонсирование чего-то запрещенного». Доцент УрФУ рассказала, как ее запугивали мошенники

Доцент УрФУ Эмилия Носова рассказала журналистам, как стала жертвой телефонных мошенников. Женщина потеряла более 13 миллионов рублей, а в день выборов лжесиловики заставили ее прийти на избирательный участок с зеленкой. Преподавательница была задержана и провела 15 суток в изоляторе за мелкое хулиганство. Сейчас в ее ситуации разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Своей грустной историей Эмилия Носова поделилась с изданием e1.ru. Все началось 22 февраля, когда 50-летней женщине поступил звонок с незнакомого номера. Она не успела взять трубку, и вскоре получила сообщение.

«Пришло письмо от руководства, что со мной не могли связаться из министерства науки, и просьба, когда женщина перезвонит – поговорить, это очень важно. В тот момент все было правдоподобно. Был сокращенный день, а вопрос срочный. Я думала, что хотят уточнить информацию по каким-то организационным делам, например, приглашение куда-то выступить экспертом, где-то поучаствовать. Я ответственный человек, поэтому перезвонила. Поскольку у меня часто по работе бывает общение с какими-то службами, я не удивилась», – объяснила Эмилия Владимировна.

После этого началась цепочка звонков. Собеседники по телефону убедили преподавательницу, что ее персональные данные были похищены, ведется расследование, поэтому ей запрещено с кем бы то ни было обсуждать происходящее. Женщине присылали липовые документы и грозили уголовной ответственностью за разглашение. В первый же день Эмилия Носова перевела мошенникам часть денег со своего вклада. Затем в схему обмана включились «сотрудники ФСБ». Они заявили, что женщина обвиняется в попытке перечислить средства подозрительным людям.

«Меня запугивали в такой жесткой манере. Они говорили, что с моего счета пытались перечислить средства, банк блокировал операцию, но это спонсирование чего-то запрещенного. И за это я буду стерта с лица земли. Говорили, что мошенники берут на меня кредиты, перечисляют на реквизиты других лиц, деньги в опасности. Все это в нагромождении было, сопровождалось отправкой документов с электронной подписью. Мне выслали всяких документов, подлинность которых только специалист может определить. Чтобы разобраться, нужен опыт в юридической, финансовой сферах. Я же вовлечена в рукописи, презентации, задания студентам», – поделилась Эмилия Носова.

Общение с мошенниками продолжалось в течение трех недель. Все свои сбережения доцент перевела на «резервные счета», которые указали аферисты. А затем женщину убедили взять три кредита, причем уверяли, что сотрудники банка тоже в сговоре с неведомыми злоумышленниками и им нельзя верить. К тому времени Эмилия Носова уже находилась под полным контролем мошенников – с ней общались по видеосвязи и отслеживали каждый шаг.

В день выборов 16 марта «куратор» дал ей задание прийти на избирательный участок, облить зеленкой бюллетени и сказать кодовое слово «Биосинтез».

«У меня вообще не было цели испортить бюллетени. Я просто была в полном ужасе. В тот момент шантажист говорил, что возникли проволочки у Центробанка по замене корреспондентского счета и все деньги в его власти. У меня уважительное отношение к избирательным участкам, к самим выборам, кандидатуре президента. Я даже в таком состоянии думала, как мне поступить. Нужно, чтобы шантажисты не прервали со мной связь, чтобы я не осталась без всего и с большими долгами», – описала тот день Носова.

По словам женщины, она шла на участок с включенным телефоном и с проводными наушниками, но на нее никто не обратил внимания на входе. После того, как она разлила зеленку на пол, ее задержал полицейский. В постановлении об административном нарушении было указано, что Носова ругалась матом в общественном месте.

«Я вообще не использую бранные слова. Мне даже следователь сейчас сказала, что это кошмар какой-то, она поражена тем, насколько в документах все преувеличенно. Но полицейские сказали, что все в комплекте идет: запачкала скамейку зеленкой – значит, кричала бранные слова, оскорбления и так далее. В протоколе это указывали, чтобы в суде, видимо, вопросов не возникло, предположила женщина.

Общий ущерб Эмилии Носовой составил 13,4 миллиона рублей. Доцент УрФУ перевела с вкладов все деньги, которые копила на покупку квартиры для дочери, и оформила три кредита на сумму более 5 миллионов рублей. «Я осталась нищей. Может быть, в ходе общения с адвокатом что-то еще решим. Но все равно долги есть. Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и если найдут этих людей, то они должны возместить. Я пока больше никак не могу повлиять на процесс», – рассказала обманутая преподавательница.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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