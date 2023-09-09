В свердловском избиркоме рассказали, как будут хранить бюллетени ночью

В Свердловской области завершился первый день голосования. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Для сохранности бюллетеней в ночное время членам УИК предстоит выполнить несколько действий.

Бюллетени из переносных ящиков, которые используются для голосования на дому, упаковывают в специальные сейф-пакеты и затем закрывают в железном сейфе. В стационарных ящиках закрывают щель для бюллетеней и опломбируют. Если на участках есть КОИБы (комплексы используются в Екатеринбурге и Верхней Пышме), то бюллетени из переносных ящиков опускают в них, и далее составляют протокол об их количестве. Все манипуляции после окончания голосования производятся в присутствии наблюдателей, рассказала «Новому Дню» председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Ящики для голосования и сейфы, где хранятся бюллетени, обязательно должны попадать в объектив камер и видеорегистраторов. Видеозапись на участках ведется в круглосуточном режиме.

Голосование возобновится 10 сентября в 8 утра. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, могут проголосовать в любое время до 20 часов завтрашнего дня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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