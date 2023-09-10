Явка на выборах в Екатеринбурге утром второго дня составила 11,92%

В Екатеринбурге на 10 часов второго дня голосования явка составила 11,92%. За первые два часа успели проголосовать 13,5 тысячи человек, а всего за два дня – 132 793 человек. Данные избирком предоставил с учетом голосовавших дистанционно.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, с учетом ДЭГ, проголосовали – 24494 (20,04%) избирателей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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