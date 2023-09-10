Явка в Екатеринбурге на полдень: проголосовало примерно 10% населения

В Екатеринбурге на полдень 10 сентября проголосовали порядка 10% от всего населения города. На участки пришли, по данным Центра обожествленного наблюдения, 93304 избирателя, еще 56926 воспользовались возможностью выбрать депутатов электронно.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге выбирают депутатов городской думы. Участки будут открыты до 20:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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