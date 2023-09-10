Электронные выборы в Екатеринбурге выигрывает «Единая Россия»

Территориальная избирательная комиссия ДЭГ в Москве подвела итоги дистанционного электронного голосования на выборах Екатеринбургской думы.

По единому округу первое место занимает «Единая Россия», партия набрала 33 067 голосов. На втором месте ЛДПР – 9729 голосов. На третьей строчке располагается партия «Новые Люди» – 6001 голос. Четвертое место за партией «Справедливая Россия – за правду» – 4891 голос, чуть отстала КПРФ – 4704 голоса. «Яблоко» занимает последнее место в электронном голосовании – 3718 голосов.

Также известны результаты ДЭГ по одномандатным округам. В скобках указано количество голосов за кандидата, занявшего первое место.

Округ 1 – Михаил Матвеев (1819)

Округ 2 – Станислав Киселев (1848)

Округ 3 – Дмитрий Сторожилов (1059)

Округ 4 – Татьяна Вяткина (1034)

Округ 5 – Алексей Смирнов (1188)

Округ 6 – Александр Колесников (1242)

Округ 7 – Алексей Мещеряков (1187)

Округ 8 – Александр Альшевских (898)

Округ 9 – Анна Гурарий (1208)

Округ 10 – Артур Зиганшин (1078)

Округ 11 – Владимир Крицкий – 1529

Округ 12 – Виталий Чачин (1342)

Округ 13 – Александра Журавлева (1918)

Округ 14 – Павел Пустозеров (1286)

Округ 15 – Михаил Вечкензин (1390)

Округ 16 – Алексей Шестаков (1898)

Округ 17 – Владислав Овчинников (1984)

Округ 18 – Игорь Володин (1318)

Округ 19 – Алексей Вихарев (2996)

Округ 20 – Дмитрий Николаев (1108)

Округ 21 – Марина Харитонова (1453)

Округ 22 – Дмитрий Сергин (1334)

Округ 23 – Елена Бондаренко (1359)

Округ 24 – Виктор Сомиков (1087)

Округ 25 – Сергей Павленко (1219)

Добавим, что итоги электронного голосования будут суммированы с результатами голосования на избирательных участках. Всего заявления на ДЭГ подавали 70 970 екатеринбуржцев. Фактически проголосовали в интернете 62 110 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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