На довыборах в заксо побеждает единоросс Алексей Коробейников

Стали известны предварительные результаты довыборов депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу №13.

По данным ГАС «Выборы» на 22:23, первое место занимает кандидат «Единой России» Алексей Коробейников с результатом 55% голосов. На втором месте – выдвиженец «Справедливой России» Олег Фоминых, у которого чуть более 21%. Кандидат КПРФ Николай Коробейников с результатом 10,3% голосов пока на третьем месте.

В дистанционном электронном голосовании Алексей Коробейников также набрал больше всех голосов – 72%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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