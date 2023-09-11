Кандидаты от «Единой России» побеждают в 23 из 25 округов

В Екатеринбурге подводят итоги выборов депутатов городской думы.

По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» побеждают в 23 из 25 одномандатных округов. Исключения – Дмитрий Николаев (округ 20, ЛДПР) и Виктор Сомиков (24 округ, КПРФ).

Пока список победителей выглядит так:

Округ 1 – Михаил Матвеев (5962)

Округ 2 – Станислав Киселев (4967)

Округ 3 – Дмитрий Сторожилов (3478)

Округ 4 – Татьяна Вяткина (3170)

Округ 5 – Алексей Смирнов (3428)

Округ 6 – Александр Колесников (4917)

Округ 7 – Алексей Мещеряков (4117)

Округ 8 – Александр Альшевских (2824)

Округ 9 – Анна Гурарий (3945)

Округ 10 – Артур Зиганшин (3214)

Округ 11 – Владимир Крицкий (4338)

Округ 12 – Виталий Чачин (4358)

Округ 13 – Александра Журавлева (5966)

Округ 14 – Павел Пустозеров (5044)

Округ 15 – Михаил Вечкензин (5750)

Округ 16 – Алексей Шестаков (5002)

Округ 17 – Владислав Овчинников (5442)

Округ 18 – Игорь Володин (4113)

Округ 19 – Алексей Вихарев (7493)

Округ 20 – Дмитрий Николаев (3672)

Округ 21 – Марина Харитонова (3858)

Округ 22 – Дмитрий Сергин (3698)

Округ 23 – Елена Бондаренко (3745)

Округ 24 – Виктор Сомиков (4178)

Округ 25 – Сергей Павленко (3271)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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