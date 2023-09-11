Кандидаты от «Единой России» побеждают в 23 из 25 округов

В Екатеринбурге подводят итоги выборов депутатов городской думы.
По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» побеждают в 23 из 25 одномандатных округов. Исключения – Дмитрий Николаев (округ 20, ЛДПР) и Виктор Сомиков (24 округ, КПРФ).
Пока список победителей выглядит так:
Округ 1 – Михаил Матвеев (5962)
Округ 2 – Станислав Киселев (4967)
Округ 3 – Дмитрий Сторожилов (3478)
Округ 4 – Татьяна Вяткина (3170)
Округ 5 – Алексей Смирнов (3428)
Округ 6 – Александр Колесников (4917)
Округ 7 – Алексей Мещеряков (4117)
Округ 8 – Александр Альшевских (2824)
Округ 9 – Анна Гурарий (3945)
Округ 10 – Артур Зиганшин (3214)
Округ 11 – Владимир Крицкий (4338)
Округ 12 – Виталий Чачин (4358)
Округ 13 – Александра Журавлева (5966)
Округ 14 – Павел Пустозеров (5044)
Округ 15 – Михаил Вечкензин (5750)
Округ 16 – Алексей Шестаков (5002)
Округ 17 – Владислав Овчинников (5442)
Округ 18 – Игорь Володин (4113)
Округ 19 – Алексей Вихарев (7493)
Округ 20 – Дмитрий Николаев (3672)
Округ 21 – Марина Харитонова (3858)
Округ 22 – Дмитрий Сергин (3698)
Округ 23 – Елена Бондаренко (3745)
Округ 24 – Виктор Сомиков (4178)
Округ 25 – Сергей Павленко (3271)
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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