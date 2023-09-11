В Екатеринбурге украли полотно Леонардо да Винчи (ВИДЕО)

В Екатеринбурге из кафе посетители вынесли репродукцию «Моны Лизы». Произошла кража накануне днем в заведении на южном автовокзале. В хищении картины подозревают компанию ребят, которую раньше там не встречали. На кадрах с камер видны две девушки и два парня, после визита которых картина и пропала.

Похищение Джоконды

Владелец кафе Кирилл оценил ущерб в 10 тысяч рублей. Он сообщил «Новому Дню», что даже чек найдет, чтобы подтвердить нанесенный ему убыток. «После публикации в новостях буквально пару минут назад написали девушки с видео, сказали, что они ни при чем и ушли чуть раньше парней», – сообщил Кирилл.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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