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Понедельник, 11 сентября 2023, 12:04 мск

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Украденное полотно Леонардо да Винчи вернули владельцу

Репродукцию «Моны Лизы» вернули в кафе, откуда она была украдена. Как сообщил владелец заведения «Новому Дню», после публикации новостей о хищении в СМИ и соцсетях подозреваемые принесли картину обратно.

Ребята извинились перед владельцем кафе. Он сообщил, что заберет заявление из полиции. Девушки, которые пришли с молодыми людьми, были непричастны инциденту.

Напомним, кража произошла накануне днем в заведении на южном автовокзале. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.


Екатеринбург, Владислав Тринько

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