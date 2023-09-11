В Свердловской области единороссы взяли 90 мандатов из 108

Кандидаты от партии «Единая Россия» на выборах в Свердловской области получили 90 мандатов из 108. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель областного исполкома ЕР Дмитрий Жуков.

Он рассказал, что единороссы займут 20 из 20 мест в думе Качканара, 18 из 20 – в Верхней Пышме, 27 из 35 – в Екатеринбурге. На довыборах в заксо уверенно победил единоросс Алексей Коробейников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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