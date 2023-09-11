На выборах главы в уральском селе победил водитель пожарной машины

На выборах главы Восточного сельского поселения (Камышловский район) кандидат-самовыдвиженец победил единоросса.

Эту информацию подтвердил на пресс-конференции руководитель исполкома ЕР Дмитрий Жуков. «Действительно, наш кандидат проиграл. Проиграл незначительно, разрыв небольшой, но все равно, будем смотреть, в чем были недоработки. По результатам выборов в думу там у нас 70% мандатов», – рассказал он.

Напомним, прямые выборы глав в Свердловской области сохранились только в нескольких сельских поселениях. В Восточном за пост главы боролись три самовыдвиженца, единоросс и либерал-демократ. Первое место с результатом 46% занял водитель пожарной машины Петр Леонтьев, второе – действующий глава, единоросс Николай Журский (41,5%).

Камышловский район, Евгения Вирачева

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