Свердловским чиновникам подняли зарплату

Госслужащим Свердловской области с 1 октября поднимут зарплату. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. В документе говорится: «Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области».

Напомним, в прошлый раз губернатор повышал размер месячных окладов государственных служащих на 4% с августа 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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