Алексей Орлов повысил зарплаты городским бюджетникам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился проиндексировать зарплату городских бюджетников на 10,9% с 1 октября 2023 года.
В постановлении говорится, что повышение коснется работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург».
Напомним, несколько дней назад аналогичный указ, касающийся областных бюджетников, подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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