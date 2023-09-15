Алексей Орлов повысил зарплаты городским бюджетникам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился проиндексировать зарплату городских бюджетников на 10,9% с 1 октября 2023 года.

В постановлении говорится, что повышение коснется работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург».

Напомним, несколько дней назад аналогичный указ, касающийся областных бюджетников, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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