Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 63%

В Свердловской области за неделю зарегистрировано почти 23 300 случаев ОРВИ, что на 63% больше, чем неделей ранее. 65% из всех больных – дети.

В лабораториях продолжают мониторить возбудителей ОРВИ. За прошедшие семь дней чаще всего выявляли риновирус (62%), а еще парагрипп и коронавирус.

«Неблагополучные по заболеваемости, где уровень выше среднеобластного в полтора раза и более: Полевской, Богданович, Сухой Лог, Ирбит, Каменск-Уральский, Сысерть и другие», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. На текущий момент прививки поставили 177 тысяч человек – охват населения 4,13%. Всего нужно привить 65% жителей региона.

Как уже сообщал «Новый День», врачи предупреждали, что заболеваемость ОРВИ будет расти сразу после 1 сентября, когда дети вернутся в коллективы. По прогнозу, грипп придет в Свердловскую область в ноябре, а пик заболеваемости придется на январь 2024-го.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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