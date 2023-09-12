Полпред Якушев призвал уральцев прививаться от гриппа

Полпред президента на Урале Владимир Якушев напомнил о необходимости вакцинироваться от гриппа, особенно людям из групп риска, сообщили в пресс-центре полпредства.

Об этом Владимир Якушев заявил на совещании, посвященном ситуации с ОРВИ и гриппом в регионах УрФО. Полпред напомнил, что для спокойного прохождения периода подъема сезонных заболеваний необходимо привить 60% жителей и не менее 75% людей из групп риска (детей, пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, медицинских работников, педагогов и т.д.)

Кроме того, начался сезонный подъем ОРВИ. На прошлой неделе в регионах УрФО выявлено на 50 процентов больше случаев, чем неделей ранее. Чаще всего болеют школьники 7-14 лет – это связано с началом учебного года.

«Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ – это вакцинация, гигиена и здоровый образ жизни. Призываю всех жителей Уральского федерального округа ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: не приходить на учёбу, работу и в места массового пребывания людей с симптомами ОРВИ, а также своевременно обращаться к врачу при ухудшении состояния», – заявил полпред.

Напомним, накануне санврачи сообщили, что в Свердловской области за неделю зарегистрировано почти 23 300 случаев ОРВИ, что на 63% больше, чем неделей ранее. 65% из всех больных – дети. В лабораториях продолжают мониторить возбудителей ОРВИ. За прошедшие семь дней чаще всего выявляли риновирус (62%), а еще парагрипп и коронавирус.

В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. На текущий момент прививки поставили 177 тысяч человек – охват населения 4,13%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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