За год цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 25%

В Свердловскстате сравнили цены на товары и услуги в августе 2022 и 2023 года. Больше всего подорожали овощи и фрукты, меньше всего – прочие продукты.

Индекс потребительских цен на овощи и фрукты в августе 2023 по отношению к августу 2022 года составил 124,53% (при этом за 8 месяцев 2023 к 8 месяцам 2022 – только 1,43%). Продовольственные товары без учета алкогольных напитков за год стали дороже на 2,28%. Непродовольственные – на 3,62%. Услуги подорожали на 10,35%.

Как сообщал «Новый День», с декабря 2021 по декабрь 2022 года продовольственные товары в магазинах Свердловской области подорожали почти на 11%, непродовольственные – на 13,7%, алкоголь – на 8,51%. Услуги за тот же период стали дороже в среднем на 10,4%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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