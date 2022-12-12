российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 декабря 2022, 14:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В Свердловской области за год продукты подорожали на 11%, алкоголь – почти на 9%

Продовольственные товары в магазинах Свердловской области за год подорожали почти на 11%, непродовольственные – на 13,7%, алкоголь – на 8,51%. Услуги за тот же период стали дороже в среднем на 10,4%.

Свежие данные опубликовал Свердловскстат. Средний индекс потребительских цен на все товары и услуги за год вырос 11,6%. Заметно, что в последние месяцы динамика роста снизилась. Так, в ноябре «всё подорожало» лишь на 0,35%.

«Новый День» посчитал (на основании данных Росстата), как россияне жили в кризисные годы. Мы посмотрели, как менялись цены в привязке к зарплатам на конкретные категории товаров, и узнали, в какие годы было проще съездить в отпуск, а в какие – купить больше водки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Больше водки и гробов, меньше гречки и отдыха: что можно было купить на одну зарплату в кризисы XXI века (ИНФОГРАФИКА)

Метки / Рост цен

Больше водки и гробов, меньше гречки и отдыха: что можно было купить на одну зарплату в кризисы XXI века (ИНФОГРАФИКА) / Дефицит импортного меха подстегнул рост цен на шубы в России / Торговые сети не намерены поднимать цены на деликатесы к новогоднему столу / Правительство РФ снова разгоняет инфляцию: в Госдуме раскритиковали решение об индексации тарифов ЖКХ / В России с 1 декабря подорожают продукты для новогоднего стола / «Проще пошарить по карманам граждан?» Повышение тарифов ведет к системному недовольству россиян / В ФРГ инфляция выросла до рекордных 11,6% / Экономист предсказала рост цен на мясо в начале 2023 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,