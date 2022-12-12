В Свердловской области за год продукты подорожали на 11%, алкоголь – почти на 9%

Продовольственные товары в магазинах Свердловской области за год подорожали почти на 11%, непродовольственные – на 13,7%, алкоголь – на 8,51%. Услуги за тот же период стали дороже в среднем на 10,4%.

Свежие данные опубликовал Свердловскстат. Средний индекс потребительских цен на все товары и услуги за год вырос 11,6%. Заметно, что в последние месяцы динамика роста снизилась. Так, в ноябре «всё подорожало» лишь на 0,35%.

«Новый День» посчитал (на основании данных Росстата), как россияне жили в кризисные годы. Мы посмотрели, как менялись цены в привязке к зарплатам на конкретные категории товаров, и узнали, в какие годы было проще съездить в отпуск, а в какие – купить больше водки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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