Больше водки и гробов, меньше гречки и отдыха: что можно было купить на одну зарплату в кризисы XXI века (ИНФОГРАФИКА)

Еженедельно Росстат публикует данные о росте цен на продукты, инфляция перевалила за 12% в октябре, повышаются тарифы ЖКХ. Власти уверяют, что и зарплаты растут, но экономисты заявляют о сокращении доходов. «Новый День» решил проверить, как менялись цены в привязке к зарплатам в кризисные для России годы – для того чтобы это проверить, мы посчитали, сколько конкретных товаров можно было бы купить на одну среднюю зарплату, если тратить деньги только на этот продукт или услугу.

Всего за 20 последних лет с такой «новой экономической реальностью» жители России сталкиваются уже в четвертый раз. В 2008 году проблемы были связаны с общемировым кризисом, который начался с краха банковской системы в США, а в России на это наложился конфликт в Грузии. Средняя зарплата, по данным Росстата, тогда составляла 17 тысяч 739 рубля. Спустя четыре года Россия увеличила свою территорию, попала под санкции и ввела эмбарго как ответную меру, тогда средние зарплаты составляли 31 тысячу 929 рубля. В 2020 году снова разразился общемировой кризис, спровоцированный пандемией. Уровень зарплат россиян достиг 49 тысяч 259 рубля. В 2022-м – 61 тысячу 879 рублей. Во всех случаях речь идет о средней начисленной номинальной зарплате за сентябрь. Цены на товары мы брали в данных Росстата также за сентябрь.

2022 год оказался самым выгодным из всех кризисных, если потратить все деньги только на охлажденную курицу – можно купить почти 350 кило птицы. В пандемию денег хватило бы только на 270 килограммов, а раньше – и того меньше. Водка относительно зарплат тоже была дешевой. Зато гречки, сливочного масла и чая сейчас можно позволить себе куда меньше, чем в нулевые и 2010-е годы, правда, самый провальный по этим параметрам был 2020 год.

Цены на бензин относительно зарплат, кажется, все время идут вниз – если в 2008 году с получки можно было залить 745 литров топлива, то теперь почти в два раза больше. Зато некоторые предметы гигиены стали дороже, например, мыло. Туалетная бумага дороже всего обходилась россиянам в 2020 году, тогда же было крайне невыгодно болеть – на зарплату можно было поставить 17 пломб или купить порядка 1300 бутылок корвалола. В 2022 году за все время кризисов XXI века была самой низкой гробовая инфляция – зарплаты хватает на 12 этих изделий.

Что касается отдыха, то на две заграничные поездки денег у россиян не хватало никогда, но выгоднее всего туры были в 2014 году. Максимальное количество походов в театр на зарплату можно было бы совершить в 2008 году, а питаться в ресторанах выгоднее всего сейчас. Подробнее о том, что можно купить на одну зарплату в 2008, 2014, 2022 годах и сейчас – в инфографике.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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