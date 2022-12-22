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Четверг, 22 декабря 2022, 10:34 мск

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В Свердловской области перед Новым годом дорожают мясо и колбаса

В Свердловской области за последнюю неделю больше всего подорожали колбаса и сосиски, а также говядина. Ожидаемо выросли цены на огурцы и помидоры.

По данным Свердловскстата, в среднем килограмм говядины стоит 518 рублей (+1,3%). Колбаса прибавила в цене почти 4% за неделю – до 635 рублей за килограмм, сосиски подорожали на 3% до 525 рублей. Как всегда зимой, выросли цены на огурцы – 159 руб./кг (+3,4% за неделю) и помидоры – 138 руб./кг (+2,2%). На 2% подорожали яблоки – до 103,7 руб./кг. Цены на остальные продукты либо остались примерно на прежнем уровне, либо даже опустились.

Как ранее писал «Новый День», за год продовольственные товары в магазинах Свердловской области подорожали почти на 11%, непродовольственные – на 13,7%, алкоголь – на 8,51%. Услуги за тот же период стали дороже в среднем на 10,4%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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