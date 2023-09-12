В суд ушло уголовное дело об убийстве «под варежкой»

В Железнодорожный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело об убийстве человека на Привокзальной площади, недалеко от памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

«Свердловским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», 3 мая вечером у железнодорожного вокзала Екатеринбурга обнаружили тело 42-летнего мужчины. Очевидцы рассказали, что в него выстрелил таксист, и потерпевший скончался от кровопотери. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – 50-летний житель Екатеринбурга.

По версии следствия, в тот вечер подозреваемый договорился со своим недавним знакомым, 1981 г.р., о встрече у вокзала. К назначенному месту мужчины прибыли на разных машинах, но общение между ними происходило в автомашине подозреваемого (таксиста). Мужчины поссорились, таксист выстрелил из огнестрельного оружия в бедро своему оппоненту. Пострадавший скончался от кровопотери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»