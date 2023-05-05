Таксисту, который выстрелил в мужчину на вокзале, предъявили обвинение в убийстве

Таксисту, который на железнодорожном вокзале выстрелил в своего оппонента, предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину мужчина признал, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, 3 мая вечером у железнодорожного вокзала Екатеринбурга обнаружили тело 42-летнего мужчины. Очевидцы рассказали, что в него выстрелил таксист, и потерпевший скончался от кровопотери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Был установлен и задержан подозреваемый – 50-летний житель Екатеринбурга.

По версии следствия, в тот вечер подозреваемый договорился со своим недавним знакомым, 1981 г.р., о встрече в районе железнодорожного вокзала. К назначенному месту мужчины прибыли на разных машинах, но общение между ними происходило в автомашине подозреваемого (таксиста). Мужчины поссорились, таксист выстрелил из огнестрельного оружия в бедро своему оппоненту. Пострадавший скончался от кровопотери.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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