Мужчина, скончавшийся у ж/д вокзала, получил смертельное ранение в бедро (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером скончался мужчина возле ж/д вокзала. Подробности рассказали правоохранители. Погибшему было 42 года. По данным старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, двое знакомых встретились у вокзала. Туда они приехали на разных машинах. В автомобиле подозреваемого произошел конфликт, после которого, по предварительной версии следствия, один из них выстрелил в оппонента из пистолета. Пострадавший был ранен в бедро, из-за чего потерял много крови и скончался.

Подозреваемого задержали, он не оказывал сопротивление.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая, биологическая и молекулярно-генетическая. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения» – прокомментировали в СКР по Свердловской области.

Полицейские пытались оказать потерпевшему доврачебную помощь, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Непосредственное участие в задержании подозреваемого принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский, которые в тот вечер осуществляли охрану общественного порядка на привокзальной площади. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему. Однако, несмотря на все приложенные усилия, пострадавший гражданин скончался. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен роковой выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»