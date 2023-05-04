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Четверг, 4 мая 2023, 09:15 мск

Новости Екатеринбург

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У ж/д вокзала обнаружили тело мужчины (ФОТО)

В Екатеринбурге минувшим вечером обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле памятника на площади у железнодорожного вокзала. На место инцидента прибыли полицейские, следователи и бригада медиков.

Е1 пишет со ссылкой на очевидцев, что якобы произошел конфликт между пассажиром и таксистом. Люди сообщают, что слышали выстрел. Правоохранители пристегнули таксиста к ограждению возле памятника и допрашивали на месте.

«Новый День» обратился в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области за комментарием.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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