Свердловскую область на три дня накроет смогом

Уже через несколько часов над Екатеринбургом и окрестностями может снова повиснуть смог.

Как сообщает Уралгидрометцентр, с 20 часов 12 сентября до 20 часов 15 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Людям советуют отказаться от занятий спортом на улице, использовать маски и респираторы, не открывать окна, особенно рано утром.

Добавим, с 13 по 15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь по ночам возможны туманы. Будет дуть преимущественно слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем поднимется до +17…+22°, что на 2-4 градуса выше нормы.

В конце недели могут пройти небольшие дожди, после чего смог должен рассеяться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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