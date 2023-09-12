Свердловскую область на три дня накроет смогом

Уже через несколько часов над Екатеринбургом и окрестностями может снова повиснуть смог.
Как сообщает Уралгидрометцентр, с 20 часов 12 сентября до 20 часов 15 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Людям советуют отказаться от занятий спортом на улице, использовать маски и респираторы, не открывать окна, особенно рано утром.
Добавим, с 13 по 15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь по ночам возможны туманы. Будет дуть преимущественно слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем поднимется до +17…+22°, что на 2-4 градуса выше нормы.
В конце недели могут пройти небольшие дожди, после чего смог должен рассеяться.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube