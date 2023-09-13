Врач рассказал, каким будет грипп в этом сезоне (ВИДЕО)

Врач-инфекционист ГКБ № 40 Виталий Белоусов рассказал, что в этом году грипп придет в Свердловскую область раньше обычного, скорее всего, уже осенью. Причем медики ждут, что никуда не денется и коронавирусная инфекция, а это увеличит нагрузку на стационары.

Каким будет грипп в сезоне 2023-2024

Белоусов рассказал, что в группе риска пациенты старше 65 лет, маленькие дети и беременные женщины, а также люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

С начала сентября в регионе началась прививочная кампания, на формирование иммунитета после вакцинации, по словам Белоусова, уходит 2-3 недели.

Ранее врачи сообщали, что в ближайшее время в Свердловской области возобновят вакцинацию от коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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