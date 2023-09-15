В пяти ТЦ Екатеринбурга откроются пункты вакцинации от гриппа

По многочисленным просьбам жителей Екатеринбурга уже с завтрашнего дня в ТЦ города снова начнут открываться пункты вакцинации от гриппа.

Областное министерство здравоохранения опубликовало график их работы:

– «Мега» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00

– «Веер Молл» (пр. Космонавтов, 108Д) – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 16:00

– «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00

– «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со станции метро в районе Дендропарка) – с 20 сентября каждую среду с 14.00 до 19.00, каждую субботу с 10:00 до 15:00

– «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 23 сентября каждую субботу с 10:00 до 14:00.

Ранее врач-инфекционист ГКБ № 40 Виталий Белоусов рассказал «Новому Дню», что в этом году грипп придет в Свердловскую область раньше обычного, скорее всего, уже осенью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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