Куйвашев поручил подключить Свердловскую область к теплу до 2 октября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подключить все социальные объекты и жилые дома региона к теплу до 2 октября. Об этом сообщает департамент информполитики.

«На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду направлено более 7 миллиардов рублей. На эти средства проведены ремонт и замена сетей, сформирован запас топлива. Сейчас наша первоочередная задача – организованно войти в отопительный сезон», – сказал губернатор на заседании областного правительства.

По словам замгубернатора Сергея Швиндта, на сегодняшний день в 27 муниципалитетах запуск систем теплоснабжения уже начался. Полностью отопление включено в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях Байкаловского района, а также в Унже-Павинском сельском поселении.

Сейчас в Свердловской области стоит бабье лето. По прогнозу Уралгидрометцентра, до 15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь по ночам возможны туманы. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем поднимется до +17…+22°, что на 2-4 градуса выше нормы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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