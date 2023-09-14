Депутатов от «Яблока» могут массово признать иноагентами: мнения экспертов

Региональные и муниципальные депутаты, избранные от партии «Яблоко», в скором времени могут получить статус иностранных агентов. По крайней мере, провластные телеграм-каналы утверждают, что такое решение уже неофициально принято Минюстом РФ, и сейчас идет его обсуждение «на кремлевском политическом уровне». В первую очередь, как предполагается, иностранными агентами могут быть объявлены депутаты, избранные на прошлой неделе.

Политобозреватель Андрей Перла считает эту инициативу правильной, но недостаточной. «Я понимаю, почему до сих пор члены партии «Яблоко» массово не признаются иноагентами, но я не считаю это правильным, – отметил он. – Да, это легальная партия, у нее есть представительство в муниципальных думах. При этом позиция всех этих людей известна. В лучшем случае она – резко оппозиционная, а в худшем – антигосударственная. Я очень хорошо знаю, к сожалению, того же Константина Киселева (депутат ЕГД). До определенного момента он не скрывал своих взглядов, после 24 февраля немного сбавил обороты».

Перла напоминает, что в июне этого года был признан иноагентом один из самых известных «яблочников» – Лев Шлосберг*. «Это значит, что процесс уже пошел в правильном направлении. Но правоприменение не может быть избирательным – чтобы один по совокупности заслуг признавался иноагентом, а другой, который делает то же самое, – нет. Тем более что жить им этот статус, к сожалению, не мешает благодаря мягкости нашего законодательства. Он таков, что ни активного, ни пассивного избирательного права иноагенты не лишаются – им нужно только «печать поставить». Мы преступно снисходительны к «нетвойнистам», которые открыто работают на наших врагов», – считает Перла.

Политтехнолог Илья Ананьев не видит ничего неожиданного в этой пока еще неофициальной информации. При этом он считает, что говорить о последствиях подобных шагов преждевременно. «Государство продолжит плановые шаги по сценарному плану «шагреневой кожи» и тотального запрета всего того, что считается альтернативным и критически настроенным к официальной позиции Москвы по СВО. Всеми такими метриками для «шлагбаума» обладает риторика «Яблока», – отмечает эксперт. – Зачистка «яблочников» технологией иноагентства не критична для Кремля. Политическое поле России фактически превращено в «моноголос» и потери остатков демократической архитектуры государства мало кто заметит. Последствия запретов и репрессивных действий государства можно будет рассматривать только в общей концепции всех принятых решений через определенное количество времени».

Как уже сообщал «Новый День», на выборах Екатеринбургской гордумы партия «Яблоко» получила 9% голосов, что на несколько процентов выше ее результата 2018 года. В думу проходит депутат предыдущего созыва, политолог Константин Киселев.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/805865.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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