На Урале раскрыли убийство женщины – участкового полиции

В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве женщины – участкового полиции. Это оказался ее муж.

Как сообщил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном приобретении оборудования для слежки. Тело убитой женщины было найдено поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть, в 1,5 километрах от посёлка Первомайского Нижнесергинского района. На месте преступления были найдены вещественные доказательства, по которым назначались необходимые экспертизы (медицинская, медико-криминалистическая, трасологическая, генетическая).

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к убийству супруга убитой женщины – жителя Красноуфимского района. Проведены обыски, в том числе по месту жительства и работы подозреваемого. Несмотря на то, что он свою вину категорически отрицал, следствие СКР получило веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве. В ближайшее время задержанного отправят на судебную психиатрическую экспертизу. По версии следствия, убийство было совершено из личной неприязни.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что во время следствия оперуполномоченные уголовного розыска использовали детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных свидетелей. «Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД», – отметил полковник Горелых.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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