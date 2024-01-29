Обвиняемый в убийстве жены – сотрудницы полиции останется в СИЗО до конца апреля

Ленинский районный суд Екатеринбурга до 29 апреля продлил срок содержания под стражей Артуру Русинову, которого обвиняют в убийстве супруги – 31-летней Эльвиры Муфазаловой, старшего лейтенанта полиции.

В суде уточнили, что срок ареста продлен по ходатайству следователя. Кроме убийства, фигуранта обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном приобретении оборудования для слежки.

Как уже сообщал «Новый День», тело убитой сотрудницы полиции было найдено поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть, в полутора километрах от поселка Первомайского Нижнесергинского района. На месте преступления были найдены вещественные доказательства, по которым назначались необходимые экспертизы (медицинская, медико-криминалистическая, трасологическая, генетическая).

Следствие установило причастность к убийству супруга убитой женщины – жителя Красноуфимского района. Несмотря на то, что он свою вину категорически отрицал, следствие получило веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube