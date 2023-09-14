Абьюзер похитил бывшую и 27 раз ударил ножом. Суд вынес приговор

В городе Алапаевске Свердловской области суд сегодня вынес приговор 40-летнему Алексею Артамонову. Он похитил свою бывшую девушку и пытался зарезать. Она чудом выжила, хотя ее «экс» нанес ей 27 ударов ножом. В том числе – в голову.

Все произошло чуть больше года назад. В конце августа Артамонов подкараулил девушку у дома на улице Карла Маркса в Верхней Синячихе. Он схватил ее за волосы и затолкал в багажник «Лады» 14-й модели. Свою жертву он вывез в сторону поселка Бубчиково (между населенными пунктами 20 км по дороге, которая проходит среди лесов и полей). За городом Артамонов продержал свою жертву сутки, пока за ними не приехала полиция.

Когда силовики прибыли на место, похититель решил убить свою бывшую. Он заблокировал двери машины и «нанес потерпевшей удары ножом в область конечностей, головы и иных жизненно важных органов», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гособвинение запрашивало 18 лет колонии особого режима, но суд согласился только на 16 лет. Артамонова признали виновным похищении человека (пп. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и попытке убийства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Это не первый случай в Алапаевске, когда женщины становились жертвами своих бывших. В конце декабря прошлого года в розыск объявили Любовь Белюшину, мать пятерых детей. Тело женщины нашли под Режом в лесу, прикопанное в сугробе. Ее бывшему супругу Александру предъявлено обвинение в убийстве. Летом начался судебный процесс, но приговор еще не вынесен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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